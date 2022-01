Edomex: “No mam... no digas nada”, regaña a hija por resistirse a asalto en combi

CIUDAD DE MÉXICO.- “Carolina no mam… no digas nada”, regaña señora a su hija por resistirse a entregar su celular durante un asalto en combi.

El momento fue captado en una cámara de seguridad de la unidad de transporte público en la que se cometió este delito en el Estado de México.

Todo ocurrió en una combi del municipio de Nicolás Romero, donde dos hombres con cubrebocas, mochilas y ropa oscura se subieron a la unidad sin levantar sospechas para cometer el atraco.

Tras unos minutos se aprecia que amenazan a los pasajeros para que les entreguen sus pertenencias.

Pero una usuaria se negó hasta que su madre la regañó y le pidió que entregara su celular.

Carolina, no mam…, no digas nada, que chin… a su madre. ¡Ay pin… rateros! Yo ni traigo nada… luego lo recuperamos, no llores hija”, le dice.