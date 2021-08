"Detona la crisis", aumentan retiros de Afores por matrimonio

MÉXICO.- Para compensar los menores ingresos a causa de la crisis, las familias mexicanas están recurriendo más que nunca a tomar dinero de sus Afores bajo el retiro por matrimonio.

Los retiros parciales por gastos de matrimonio de las Afores alcanzaron en junio de este año 17.6 millones de pesos, un monto récord no registrado en los últimos 16 años para un periodo similar.

El monto de junio 2021 representó a su vez un incremento de 132% anual, el más grande desde 2005 en comparación con el mismo mes de cada año, muestran datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El retiro parcial por matrimonio de las Afores es un apoyo al que pueden acceder los trabajadores cuando contraen matrimonio civil, y aunque está pensado para ayudar en los gastos de la boda, las familias han recurrido a él para solventar otras necesidades de liquidez durante la crisis.

Este retiro requiere que por lo menos uno de la pareja esté activo cotizando al IMSS, por lo que es razonable suponer que también va muy relacionado con el comportamiento del empleo durante la pandemia, explicó Abraham Vela Dib, presidente de Consar.

Verónica González, especialista en pensiones, coincidió en que el aumento de retiros de las Afores por matrimonio obedece a la necesidad de recursos de los afiliados por la pandemia.

No es que se casen más, es que no lo habían utilizado y ahora lo piden; aunque no es mucho dinero, todo sirve”, comentó.