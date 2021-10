Ecatepec: Se abre enorme socavón y afecta vialidades

ESTADO DE MÉXICO.-Un enorme socavón se abrió en una calle de la colonia Jardines de Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México, y los vecinos dicen que no lo han reparado.

Noticieros Televisa reportó que tienen 2 meses con el problema, y que todavía no tienen fecha de que lo vayan a arreglar.

"Todo empezó con un pequeño socavón que se comenzó a formar en la avenida Adolfo López Mateos, conocida como la R1, en los Jardines de Xalostoc. Comenzaron y llegaron a reparar, sin embargo, luego abandonaron los trabajos y quedó más grande el hueco", señaló el reportero de la televisora.

Actualmente, el hoyo está causando problemas graves de circulación en el lugar y además es un peligro latente para transeúntes y conductores.

"Los automovilistas que transitan por esta zona tienen que meterse en sentido contrario, incluso, subirse al camellón. Hemos visto cómo se dañan algunas partes de los autos en la maniobra para evadir el hueco", indicó Ramkar Cruz.

Los vecinos comentan

Mireya, vecina afectada, comentó que tienen con el problema más de dos meses.

"Primero se formó el socavón, un pequeño hoyito. Vinieron como a los 15 días a escarbar, y ya no han regresado a reparar. Yo he marcado y no me han contestado. Ya las coladeras se están llenando de tierra", señaló.

¿Qué le dijeron las autoridades?

La mujer dice que le dieron un número de teléfono de Ecatepec, luego la transfirieron a otro número, además le solicitaron un número de folio que se tuvo que abrir cuando se denunció para poder darle seguimiento al arreglo.

"Las autoridades les dijeron a la ciudadanía: "Llame a este número, llame a este otro número, tiene que mandar un escrito, tiene que mandar un folio... bueno, esta es la situación que se vive todos los días en Ecatepec por el cráter"", denunció Ramkar Cruz, el reportero de Televisa.