Ebrard habla de ausencia de AMLO en la Celac, la relación de México con España, de Perú y Brasil

BUENOS AIRES, Argentina.- Marcelo Ebrard, canciller que representó a México ante la ausencia de AMLO en la Celac, descartó este martes, al ser cuestionado por EFE, que los presidentes mexicano y brasileño, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, compitan entre sí por el liderazgo latinoamericano.

Ebrard, que representó a México en la cumbre de la Celac celebrada en Buenos Aires, afirma que la ausencia de López Obrador en el cónclave no le resta importancia a México en el proyecto de integración regional y arremetió contra el gobierno de Perú, al que acusó tener "soldados matando gente que se manifiesta".

Ebrard habla de la relación entre México y Españ





Ebrard, titular de la SRE, que buscará ser candidato presidencial por el partido Morena, también se refirió escuetamente a la situación por la que atraviesa la relación bilateral con España y se limitó a decir: "Ahí vamos".

P: Hablando de Argentina, ¿es verdad que las relaciones con Argentina se han tensado después de la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo?

R: No, tenemos muy buena relación.

P: Y con respecto a España, ¿qué significa que un día después de la reunión con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, López Obrador dijera que la pausa sigue? ¿Hay buenas o malas relaciones con España?

R: Ahí vamos.

Ebrard habla de la ausencia de AMLO en la Celac

P: ¿Por qué no ha venido el presidente López Obrador?

R: Él casi no viaja y menos en viajes tan grandes. Usa viaje más cortos.

P: ¿Su ausencia le quita peso a México en el proyecto de integración regional?

R: No creo, mandó su mensaje y estaba muy presente. No aspiramos a un liderazgo nosotros, más bien a fortalecer la comunidad, pero mandó un mensaje y se vio bien. Estuvo muy interesante lo que dijo y aquí estamos nosotros, para que avancen las cosas.

Ebrard sobre el regreso de Brasil a la Celac

P: ¿Qué le parece el retorno de Brasil a la Celac?

R: Buenísimo, la comunidad estaba incompleta y Brasil llevaba mucho tiempo sin participar, y también veo socios que nos había costado que tuvieran un diálogo con la comunidad, como la Unión Europea, China, India o la Unión Africana. Hay una buena repercusión, eso significa que se está fortaleciendo la comunidad y el regreso de Brasil es muy bueno.

P: Lula ha sido el gran protagonista de la cumbre, ¿le está quitando liderazgo regional a López Obrador?

R: No, al contrario. Hacemos causa común. Lo que hace mucho que no sucedía es que Argentina, Brasil y México estuvieron alineados en la misma visión política y eso le da una gran potencia a nuestra forma de pensar. No lo vemos como una competencia, lo vemos como algo que favorece lo que pensamos.

P: El presidente de México se reunió hace poco con Joe Biden y Justin Trudeau. Da la sensación que mira más al norte que el sur...

R: No, esa cumbre se hace cada año. La anterior fue en Washington y ahora tocó en México. La siguiente se hace en Canadá.

Te puede interesar: ¿Qué es CELAC, cuál es su objetivo y qué países la conforman'

P: ¿Y viajará a Canadá?

R: Probablemente sí. Es mucho más cerca que aquí. De Canadá (México) solo está a cuatro horas.

Ebrard afirma que México se preocupa por Perú

P: ¿Qué ha propuesto México en esta cumbre?

R: Hoy se planteó, y tiene gran apoyo, la agencia latinoamericana y caribeña para la regulación sanitaria. Hoy existen muchísimas agencias, con diferentes normas, y para hablar de una comunidad tienes que empezar a unificar y hacer que converjan tus instancias regulatorias, como hizo Europa en su tiempo.

P: Su Gobierno ha lanzado críticas explícitas al Gobierno peruano, pero en cambio se ha mantenido siempre aparte ante lo que ocurre en Nicaragua y Venezuela, ¿cómo encaja esto con la política de no interferencia de México?

R: Perú tiene una circunstancia muy difícil. Llevan más de 60 personas que han perdido la vida en un periodo muy corto, pero estamos muy preocupados de ver soldados matando gente que se manifiesta, metiendo tanquetas en las universidades. ¿Qué hemos hecho en otros casos? Por ejemplo en Venezuela, ¿por qué son los diálogos en México? Porque hemos estado abogando por el diálogo y nos han hecho caso, nos han escuchado.



Otras opiniones sobre países de la Celac

P: En el caso de Nicaragua hay más de 300 muertos en las protestas de 2018 y presos políticos.

R: También. México fue el único que retiró a su embajador. Ninguno otro país. De ahí nuestra tensión con Nicaragua.

P: ¿Entonces no hay doble rasero e intereses políticos?

R: No. Tratamos de ser coherentes y a veces tienes muchas tensiones. Con Nicaragua fuimos de los poquitos países que hicimos saber nuestra preocupación. Llamamos a consultas a nuestro embajador, nadie más lo hizo, solo Argentina.