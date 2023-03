Ebrard anuncia adhesión de México a tratado para conservar los océanos

MÉXICO.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó sobre la adhesión de México al Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los océanos.



Con esta medida se pretende proteger a las áreas marinas que no pertenecen a ningún país, derivado de un acuerdo impulsado por la ONU, que duró casi 17 años.



A través de un vídeo, desde la Puerta de la India, Ebrard explicó que con la firma de dicho acuerdo se protegerá al 30% de la totalidad de los océanos.



Afirmó que la integración a este tratado significó trabajo previo de las autoridades mexicanas, y un resultado positivo para el país.



A veces no nos damos cuenta la devastación en el mar, no la vemos, no la percibimos o no la podemos medir, y es una devastación gigantesca que hay que frenar, por eso es importante este Tratado", específico el canciller Ebrard.