EU: Mujer fue violada y años después, su violador gana la custodia de su hija; ahora ella debe pagarle manutención

Estados Unidos.- En Luisiana, una madre que fue violada a los 16 años por un hombre de 30 años recibió la orden de renunciar a la custodia y pagar la manutención de su hija.



La vida de Crysta Abelseth cambió para siempre en 2005 después de que aceptó que John Barnes, ahora de 46 años, la llevara a su casa cuando su amiga decidió salir temprano de la cena.



"En lugar de llevarme a casa, me llevó a su casa. Una vez dentro, me violó en el sofá de su sala de estar”, dijo Abelseth, de 32 años, al medio.

Te puede interesar: Puebla: Detienen a sujeto por presunta agresión sexual a su hijastra de 9 años mientras dormía



Superada por el trauma e insegura de qué hacer, Abelseth hizo creer a amigos y familiares que el embarazo, un producto de la violación, era el resultado de una relación que tenía en ese momento. Abelseth dio la bienvenida a una niña y siguió con su vida, hasta que su presunto abusador se enteró de su hija de cinco años en 2010.



Barnes, propietario de un sitio de marca digital, inició entonces una batalla legal contra Abelseth para obtener los derechos de custodia. A pesar de presentar un informe de agresión sexual contra Barnes en 2015 y luchar ferozmente para tener a su hija bajo su cuidado, los derechos de custodia de Abelseth sobre la joven de 16 años fueron revocados el mes pasado por una acusación de Barnes de que ella compró un teléfono celular para su hija.



El fallo del juez Jeffrey Cashe también obligó a Abelseth a pagar la manutención de la hija de su presunto violador, en lo que sus defensores han calificado como un escandaloso error judicial.



A la madre de 32 años se le revocó la custodia de su hija el mes pasado y se vio obligada a pagar la manutención y los honorarios legales a Barnes. Ahora Abelseth está luchando para recuperar la custodia de su hija, que tiene 16 años, la misma edad que tenía cuando supuestamente fue atacada por Barnes.

Fue violada y ahora debe pagarle a su violador

Abelseth dijo que ha sido amenazada por Barnes, quien está "bien conectado", dijo. Agregó que un informe de agresión sexual que presentó contra él en la Oficina del Sheriff de la parroquia de Tangipahoa no se ha investigado a fondo.



"Nunca se asignó a un detective y nunca se investigó nada", alegó Abelseth.



Barnes es el propietario de Gumbeaux Digital, cuyos clientes incluyen a la policía de Ponchatoula, donde se encuentra la empresa.



Abelseth dijo que no creía que pudiera presentar una denuncia penal contra Barnes después del día del asalto, y solo descubrió que el estatuto de limitaciones le permitiría hacerlo a través de un consejero de trauma.



Aunque Barnes ha admitido que es el padre biológico de su hijo con Abelseth, no ha sido acusado en relación con las denuncias de violación. Tampoco ha sido procesado por estupro. Pero a pesar de que la investigación que la oficina del alguacil de la parroquia de Tangipahoa dijo que aún está abierta, se le otorgó la custodia total de la niña.

“Me ha amenazado varias veces, diciendo que tiene conexiones en el sistema de justicia, así que será mejor que tenga cuidado y él puede llevársela cuando quiera. No le creí hasta que sucedió. El departamento del alguacil dijo que la investigación sobre las afirmaciones de Abelseth estaba abierta y en curso, pero no se ha movido desde 2015.

El abogado de la Louisiana Foundation Against Sexual Assault, Sean Cassidy, le dijo que nunca se había encontrado con un caso como este. "Parece bastante sencillo que no solo se cometió un delito, sino que, como resultado del delito, esta persona no debería tener la custodia de la niña", dijo al medio.