CIUDAD DE MÉXICO.-¿Dónde está Felipe Calderón? Es la pregunta que varios mexicanos se hacen y no solo por el tiempo que le tomó pronunciarse luego del fallo contra Genaro García Luna tras el final del juicio de su ex titular de SSP, donde lo declararon culpable de los cinco delitos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.

Hay quienes verdaderamente se preguntan dónde está Felipe Calderón, es decir en qué país o lugar se encuentra actualmente sobre todo porque recientemente había hecho presencia en redes sociales para convocar una nueva marcha para defender el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 26 de febrero.

Sin embargo, pese a que convocó a la marcha de #ElINENoseToca, el ex presidente no asistiría, ya que no vive en México desde finales de 2022.

¿Dónde está Felipe Calderón luego del fallo contra García Luna?

El diario El País reportó desde el pasado mes de diciembre, que Calderón Hinojosa está en España, nación donde obtuvo autorización de residencia y trabajo como “profesional altamente calificado”, que , según el medio español, habría sido apadrinada por el expresidente del gobierno español, José María Aznar.

El permiso autoriza a Calderón Hinojosa vivir en España por dos años y puede renovarlo por cinco años más, por lo que Madrid sería su residencia por lo menos en los próximo 6 meses.

Estoy en Jakarta, Indonesia, en la reunión de la Climate que analiza qué hacer si el calentamiento global rebasa 1.5° (que probablemente ocurrirá). Con exPM Canadá, exMin. Exteriores España y otros.

Felipe Calderón vive en Madrid, pero también suele a España y el Medio Oriente, por compromisos académicos. como hace unos días que compartió unas fotos cuando estaba en Jakarta, Indonesia.

Calderón, tercer ex presidente de México que vive en España

En su nota destacan que el michoacano es el tercer expresidente de México que consigue residencia en España, pues antes lo han conseguido Carlos Salinas de Gortari, quien en junio de 2022 fue captado en un restaurante cercano a la Puerta de Alcalá.

Además Enrique Peña Nieto, quien vive actualmente en un chalet valuado en un millón de euros, ubicado en la exclusiva zona de Madrid, Valdelagua.

Las redes sociales ven a Calderón y Fox como los siguientes en la lista tras el juicio contra García Luna.