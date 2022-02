Doctor trasplanta el hígado de su maestra de sexto año y le salva la vida

CABORCA, Sonora.- El Dr. Ernesto Duarte Tagles compartió en sus redes sociales una gran anécdota de vida, ya que tuvo la oportunidad de salvarle la vida a quien fuera su maestra en sexto año de primaria gracias a un trasplante de hígado que le realizó.

Se trata de Marina Parra, quien en la publicación señala que lo ayudó a conseguir mejores calificaciones gracias a los métodos de estudios que aprendió de ella, que anteriormente había sido la profesora de su hermano mayor.

Mira Ernesto, ¿no quisieras ser como tu hermano Héctor que saca solo diez?, ¡mira qué tan bien le va!. Mi respuesta fue: “No maestra, si saco diez, voy a tener que seguir sacando esa calificación y será pesado, en cambio así, con 9 y 8 aprendo y no me veo presionado”, situación que ella tomó digamos “olímpicamente” y no dijo más, recuerda que le dijo la maestra cuando comparó las calificaciones entre los hermanos.