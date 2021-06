Doctor sí recomienda vacunas CanSino y Sputnik V

CIUDAD DE MÉXICO.-Un doctor recomendó aplicarse las vacunas CanSino y Sputnik V para evitar enfermarse de manera grave por el nuevo coronavirus.

Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM), comentó que los biológicos "fueron creados para que el coronavirus no entre a tus pulmones".

"Las vacunas CanSino y Sputnik V no fueron creadas para poder entrar a Europa o EU, fueron creadas para que el coronavirus no entre a tus pulmones, tal vez no son tan eficaces como Pfizer pero ayudan, la decisión de aceptarlas es personal, si no hay otra opción yo las aceptaría", afirmó en un mensaje en su cuenta de Twitter.

¿Es efectiva la vacuna Sputnik V?

Una dosis de la vacuna rusa Sputnik V disminuye la mortalidad por coronavirus entre un 70% y 80%, según estudios preliminares difundidos el viernes por el Ministerio de Salud de Argentina.

El estudio contó con una muestra de más de 450 mil personas mayores de 60 años a quienes se les aplicó una o dos dosis de las vacunas, que son las más usadas en Argentina. Con la aplicación de las dos dosis, la inmunidad supera un 90%, según un comunicado oficial.

¿Es efectiva la vacuna CanSino?

La vacuna CanSino es segura, de cuerdo a estudios, y previene en un 68.83 por ciento todas las infecciones sintomáticas de Covid-19, 14 días después de la vacunación y 65.28 por ciento 28 días de su aplicación.

En estudios también se ha demostrado que tiene una eficacia del 95.47 por ciento para la prevención de enfermedad grave 14 días después de la vacunación y 90.07 por ciento 28 días después de su aplicación.