Doctor acusa a periodista Peniley Ramírez de Reforma de desinformar sobre vacuna CanSino; también responde Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.-Peniley Ramírez divulgó una nota en Univisión Investiga donde cuestionaba la eficacia de la vacuna CanSino en México, y señalaba que el país la aprobó con datos obtenidos Paquistán.

"México acepta que aprobó vacuna CanSino con rango inferior en el intervalo de confianza (eficacia mínima) de 5% (la OMS pide mínimo 30%) y datos de ensayo clínico en Paquistán, sin saber cuántos de México, dijo hoy en conferencia de prensa ante preguntas de @UInvestiga", señaló la también columnista de Reforma.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ramírez de esta manera puso en duda la vacuna contra la Covid que recibieron millones de maestros en México.

En contexto, esto dijo Peniley Ramírez de la vacuna CanSino:

Hugo López Gatell pesentó diapositiva que señalaba que vacuna CanSino tiene una eficacia mínima de 5%.

Por debajo del 30% mínimo que pide la OMS (aunque cumple con la media mayor al 50%). Fue aprobada teniendo pendiente eficacia para casos graves.

Cofepris dice que de CanSino recibieron lotes pero nunca anunciaron aprobación del Comité de Moléculas Nuevas.

Según dos fuentes enteradas del proceso, Cofepris autorizó de emergencia por la facultad que tiene, sin recomendación del Comité, a pesar del 5% de eficacia mínima anunciado por Gatell. Luego, anunciaron que se vacunarán a 35 millones con CanSino en México.

Respuestas de doctor Héctor L. Frisbie

El doctor Héctor L. Frisbie comentó ante lo publicado por Ramírez que era pura desinformación.

"Eso que usted publica es una cátedra magistral de la ignorancia para entender estadística, asesórese. Publicando esto desincentiva y la gente no se vacuna y puede enfermar, tener secuelas y morir. De eso Usted es responsable", señaló.

Peniley Ramírez va a la conferencia de Gatell

Hugo López Gatell señaló que ella podría estar tratando de desvirtuar la información que se ofrece al público. Además dijo que la historia presentada es falsa, pues Ramírez, dijo, habría tratado de mezclar historias para hacer creer que la aprobación de la vacuna CanSino en México fue hecha solo por el ensayo clínico hecho por Paquistán.

Antes esto, Ramírez negó haber dicho eso. (Se puede ver desde el minuto 57:47)

Peniley Ramírez pide on the récord entrevista a doctores

Luego de haber ido a la conferencia, la reportera solicitó entrevistas con doctores en su cuenta de Twitter, pero no de manera anónima.

"Estimados doctores que me leen: los necesitamos on the récord. Entiendo sus temores, pero es claro que los necesitamos. Si ustedes no están on the récord, son ellos contra nosotros. Quienes pierden son todos los demás. Los abrazo, con empatía. Sé que es una decisión difícil", señaló.

Ante esta solicitud, el doctor Isaac Chávez Díaz le dijo: "Se lo digo "on the record": Peniley por favor deje de causar desinformación en el tema de las vacunas".

CanSino y su eficacia

De acuerdo a datos clínicos, la vacuna es segura y previene en un 68.83 por ciento todas las infecciones sintomáticas de Covid-19, 14 días después de la vacunación y 65.28 por ciento 28 días de su aplicación.

En estudios también se ha demostrado que tiene una eficacia del 95.47 por ciento para la prevención de enfermedad grave 14 días después de la vacunación y 90.07 por ciento 28 días después de su aplicación.

Esta vacuna de CanSino es de una sola dosis, a diferencia de las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, que requieren de dos.

Se puede almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, es decir, no requiere ultracongelación.