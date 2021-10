Disparan en la cabeza a chofer de combi durante asalto en Tlalnepantla, Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- Un chofer del transporte público recibió un impacto de bala durante un asalto la madrugada del martes en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Aproximadamente a las 5:00 de la mañana, cuando ocurrió el asalto, la unidad de la ruta 79, recorría la avenida San Rafael, en Tlalnepantla con al menos una docena de pasajeros a bordo.

Videos que circulan en redes, se peude ver que dos hombres vestidos con chaleco y cascos de obrero le hacen la parada al transporte.

Ya en el interior de la combi, los sujetos comienzan a amedrentar a los pasajeros, mientras que uno de los hombres exige celulares y carteras.

Mientras en la parte delantera, el chofer, que viajaba solo, es amenazado por otro de los ladrones, quien le exige las llaves de la unidad.

Pásame las llaves, si no te voy a matar… No te me aventures, qué te me quedas viendo mi chavo”, le dice el ratero al conductor de la combi, quien permanece inmóvil.