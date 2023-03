Directora de escuela se suicida al esperar un informe negativo de una inspección; señala su hermana

REINO UNIDO.- La directora de una escuela en Reino Unido se quitó la vida mientras esperaba un informe del Ofsted, responsable de inspeccionar una variedad de instituciones educativas, el cual otorgaba a su plantel la calificación más baja posible, según su familia, citada por BBC.

Se trata de Ruth Perry, de 53 años, directora de la escuela primaria de Caversham, en la ciudad de Reading, quien se suicidó en enero tras recibir la noticia de que su centro pasó de "sobresaliente a inadecuado".

Según su hermana, Julia Waters, Perry vivió "el peor día de su vida" después de que los inspectores revisaran la escuela los días 15 y 16 de noviembre de 2022.

La hermana contó a la BBC que los inspectores dijeron que un niño estaba haciendo el movimiento de baile conocido como "hilo dental", del videojuego Fornite, lo que era evidencia de la "sexualización de los niños" en la escuela.

Te puede interesar: Joven se niega a casarse y su tío la asesina; recibe cadena perpetua

Waters detalló que Ruth se quitó la vida el pasado 8 de enero, "durante todo ese proceso" y que "cada vez que hablaba con ella, hablaba sobre la cuenta regresiva".

La recuerdo claramente un día diciendo '52 días y contando', todos los días tenía este peso sobre sus hombros y no se le permitía oficialmente hablar con su familia. Recuerdo que el primer día que la vi, en lugar de hablar con ella por teléfono, un par de días después del final de la inspección del Ofsted, vino, era una absoluta sombra de sí misma", cuenta la hermana.

La inspección destruyó 32 años de su vocación y "afectó su mente hasta que no pudo soportarlo más".

Calificaron mal a la escuela “en liderazgo y gestión”

El informe de la inspección publicado esta semana, citado por Independent, consideró que la escuela es buena en todas las categorías, excepto “en liderazgo y gestión”, donde se la considera inadecuada, con la calificación más baja.

Los inspectores señalaron que los responsables del colegio no tenían "los conocimientos necesarios para proteger a los alumnos", no tomaban "medidas rápidas y adecuadas" y no se habían asegurado de que la protección fuera "eficaz", según Independent.

En respuesta al informe, la escuela primaria Caversham emitió una carta en la que se lee lo siguiente:

La escuela, dirigida por Ruth, respondió inmediatamente después de la visita de inspección, para tomar medidas para resolver las cuestiones planteadas.

Después de la desgarradora pérdida de Ruth, hemos continuado su trabajo para asegurar que la escuela sea un lugar eficaz, seguro y feliz para que los niños aprendan".

Por su parte, Matthew Purves, director regional de Ofsted para el sureste, dijo que: “Nos entristeció profundamente la trágica muerte de Ruth Perry. Nuestros pensamientos permanecen con la familia, los amigos y todos los miembros de la comunidad de la Escuela Primaria Caversham de la Sra. Perry”.