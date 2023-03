Maestra del Reino Unido apuñaló a su novio en el cuello y lo enterró en el jardín por serle infiel

REINO UNIDO.- Una maestra de una escuela británica supuestamente atrajo a su novio al baño para tener sexo, luego lo apuñaló fatalmente y enterró su cuerpo en el jardín después de sospechar que le estaba siendo infiel.

Las impactantes acusaciones contra Fiona Beal, de 49 años, se hicieron el lunes en el tribunal de la corona de Northampton, donde se le dijo al jurado que decidió vengarse de quien fue su pareja durante 17 años, informó el Times de London.

Beal, quien enseñó sexto grado en Eastfield Academy, supuestamente le dijo a la gente que Billingham, de 42 años, la había dejado por otra mujer, y también usó su teléfono para enviar mensajes a sus amigos y compañeros de trabajo, fingiendo que todavía estaba vivo.

La maestra le dijo a su director que había contraído COVID-19 y que tenía que aislarse a sí misma, y que estuvo fuera del trabajo desde el 1 de noviembre de 2021, el día del asesinato, hasta el 12 de noviembre, según Sky News.

Beal ha negado haber asesinado a su antiguo novio constructor, cuyos restos parcialmente momificados fueron descubiertos en marzo de 2022. Una autopsia determinó que había muerto de una sola puñalada en el cuello, donde se cortó la vena yugular.

Sin embargo, Perian dijo que la mujer había descrito su malvado "lado oscuro" en una confesión "escalofriante" sobre el espantoso crimen, escribiendo en un cuaderno que escondió el cuchillo en un cajón junto a la cama y le pidió que usara una máscara para los ojos antes del ataque.

Cada vez que engañaba, subía la apuesta al menospreciar, gemir y criticar… Sabía que no podía dejar que se saliera con la suya”, decía un extracto de su cuaderno. “Octubre de 2021. Me escupió y me amenazó durante el sexo. Pensé en irme, pero las cosas que dijo e hizo alimentaron mi lado oscuro: la llamo Tulip22, es imprudente, intrépida y eficiente. Despiadada”, se dice que escribió Beal.