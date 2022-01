Diputada Salma Luévano se rapa para condenar presuntos discursos transfóbicos de Gabriel Quadri

CIUDAD DE MÉXICO.-Salma Luévano Luna, diputada federal de Morena, se rapó este lunes como un acto de condena a diversas declaraciones realizadas por el diputado panista Gabriel Quadri, que han sido consideradas de transfóbicas.

“Me rapé y lo subí a mis redes como un acto de sororidad, esperando con ello llamar la atención, que se viralice, porque actitudes como las de este diputado no deben permitirse en ninguna sociedad”, declaró la también presidenta de la Comisión de Diversidad.

Te puede interesar: Gabriel Quadri se lanza contra el reguetón: "Está infectando a Latinoamérica"

En distintas ocasiones, Quadri ha sido duramente criticado en redes sociales por comentarios emitidos contra la comunidad LGBTTTIQ+.

En diciembre de 2021 escribió en redes: “Aguas con la agenda constitucional y legal del poderoso lobby Trans. Quieren desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Es en contra de las mujeres”.

En otro Tweet agregó: “El poderoso lobby Trans pretende reducir a las mujeres a sólo una especie, de entre decenas de caprichosas y extravagantes expresiones de sexualidad”.

Mientras que el pasado 6 de enero compartió un nuevo Tweet en el que cuestionó; “¿Y las mujeres van a permitir que hombres vestidos de mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en actividades deportivas?”

Salma Luévano, aseguró que además de la denuncia en redes sociales por el comportamiento transfóbico y homofóbico, también interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

Él quiere borrarnos a nosotros, dice que cómo es posible que nosotras existamos, que no deberíamos entrar a los baños, ese comportamiento no se puede permitir, por estos discursos de odios es porque las mujeres trans terminan muertas, no me gustaría ser la siguiente y ninguna de nosotras”, apuntó.