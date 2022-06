Difunden foto de Porfirio Muñoz Ledo con "Alito" Moreno

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales han difundido una foto de Porfirio Muñoz Ledo junto a Alejandro "Alito" Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recientemente se vio envuelto en varios audioescándalos, el más fuerte donde dice que a los periodistas hay que "matarlos de hambre".

La fotografía fue tomada durante la Reunión Plenaria de la Copppal, donde Muñoz Ledo acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener vínculo con los narcotraficantes.

"Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente", dijo Ledo.

“Es muy corriente, muy vulgar”: AMLO

Este viernes durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los dichos de Porfirio Muñoz Ledo sobre que el gobierno de AMLO tiene nexos con el narcotráfico.

Al ser cuestionado sobre el tiempo que han llevado las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios por sus presuntas relaciones con el narco, el mandatario respondió que debido a la veda por las elecciones en varias entidades no podía ni debía comentar nada al respecto.

Sin embargo, catalogó como “muy corriente y muy vulgar” los señalamientos usados por sus adversarios “con mucha frecuencia” sobre todo en época de comicios, sobre que su gobierno tiene vinculación con el narcotráfico o grupos de narcotraficantes.

"Si tienen pruebas que las presenten, que dejen de calumniar, es muy lamentable, vulgar, bajo...", afirmó AMLO.