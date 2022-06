"Su contubernio o alianza con el narco no es heredable" Advierte Muñoz Ledo a López Obrador

Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su "alianza con el narco no es heredable" e indicó que ellos se pondrán de acuerdo "con el que viene".

Durante su participación en la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el exdiputado recordó al presidente que su mandato esta por terminar y que su contubernio no es heredable.

Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente.