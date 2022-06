Día del Padre: ¿Cuándo se celebra este año en México?

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la llegada del mes de junio también llega la celebración del Día del Padre, pero a diferencia de el Día de las Madres que cae cada 10 de Mayo en México, el día en que se festeja a los hombres del hogar suele variar según el año aunque siempre es en el mes de junio.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que solo el 50% de los mexicanos celebran el Día del Padre, a diferencia del 70% que festeja el Día de las Madres. Aún así, este día ha ganado más presencia con el paso de los años.

¿Cuándo cae el Día del Padre en México este 2022?

Cabe aclarar que el Día del Padre en México se celebra el tercer domingo de junio, por lo que este 2022 será el 19 de junio.

¿El Día del Padre es feriado?

La Ley Federal del Trabajo no marca el Día del Padre como una fecha no laborable, por lo que si trabajas este día no se deberá pagar doble.