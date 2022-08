Di Costanzo califica la decisión del gobierno al desistir de comprar acciones de Banamex como "un acierto"

MÉXICO.- Tras haber decidido desistir de la inversión que iba a realizar el gobierno de Andrés Manuel López Obradorpor comprar el 51% de las acciones de Banamex, el analista y expresidente de Condusef, Mario Di Costanzo, ha calificado dicha decisión como sabia.

Según dijo, hubiera sido un mal negocio, además de que habría enviado un mensaje erróneo al sector financiero:



Me parece un acierto del gobierno que haya dejado al lado su intención de adquirir Banamex. Era un mal mensaje para la comunidad financiera y además era un mal negocio. El gobierno no ha podido consolidar la operación de Banco del Bienestar y el haber adquirido un banco de ese tamaño además de necesitar recursos que no tiene en este momento el gobierno, requerirá de todo un staff que pidiera conducir el banco, cosa que no tienen en este momento"