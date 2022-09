Deuda pública creció 26% en gobierno de AMLO: culpa a la pandemia y al Fobaproa

MÉXICO.- Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que durante su gobierno se incrementó 26 % la deuda pública. Lo atribuyó a la deuda adquirida por gobierno anteriores, que se habría aumentado con el incremento en las tasas de interés. Declaró que, actualmente, la deuda alcanza los 13 billones de pesos.

Como parte de la expliación de este aumento, presentó una gráfica que muestra el porcentaje de incremento de la deuda en el mismo periodo de gobierno de las administraciones pasadas (Fox, Calderón y Peña). Con ese recurso, señaló que en la administración anterior, el incremento fue de 50.2 %, frente a lo cual, en su gobierno hubo un aumento de 26 %.

También apeló a la pandemia de COVID para explicar el incremento:

“Y no es justificación, pero nos tocó la pandemia y por eso es el aumento nuestro, porque se cayó la economía. En los otros sexenios también, nada más que la caída ahora fue mayor y ya nos estamos recuperando”, argumentó el presidente.

Aseguró que el monto de la deuda se debe, principalmente, a las decisiones tomadas por los gobiernos anteriores. Se refirió con particularmente a la carga que supuso el Fondo Bancario y Protección al Ahorro (Fobaproa) desde 1998, con Ernesto Zedillo, hace 24 años.

También apeló al contexto internacional para explicar el crecimiento de la cifra. Explicó que la fortaleza de la moneda nacional es clave en este punto, pues el valor de cambio ayuda en en el pago de la parte de la deuda contratada en dólares. Sin embargo, a pesar de la fuerza del peso, las tasas de interés se han incrementado.

El presidente aprovechó para traer a la memoria un debate que tuvo con Calderón en 1998, previo a la aprobación del Fobaproa. Comentó que en ese intercambio interpeló directamente al panista y le preguntó si aprobarían o no el fondo, a lo que Calderón habría respondido con una negativa rotunda. Sin embargo, el 12 de diciembre se aprobó el Fobaproa con el apoyo también del PAN.

En su gira por Nayarit este fin de semana, el presidente ya había adelantado algunas justificaciones sobre la deuda. Acusó a una falacia promovida por los gobiernos anteriores sobre la distribución de la riqueza:

"¿Cómo justificaban esa forma ese proceder? decían estos sinvergüenzas que si le iba bien al de arriba, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo ... Si se llenaba el vaso, se derramaba y les llegaba a los de abajo. Una gran falsedad, porque la riqueza no es contagiosa, no es permeable y si se llena el vaso ponen otro antes de que se derrame ... porque no tienen llenadera" aseveró.