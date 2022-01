Detienen al presunto agresor de la activista trans Natalia Lane

CIUDAD DE MÉXICO.-De acuerdo con el informe de la Fiscalía de la Ciudad de México, fue detenido Alejandro “N”, el presunto responsable de agredir el pasado domingo en un hotel de colonia Portales, a la activista trans Natalia Lane.

Al sujeto se le atribuye el delito de feminicidio en grado tentativa y lesiones, por lo que fue trasladado a la fiscalía de feminicidio.

El pasado domingo, 17 de enero, fueron notificados elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de que la víctima se encontraba lesionada al interior de una de las habitaciones del establecimiento, además también fueron agredidos por el sujeto otros dos empleados que acudieron en su auxilio.

Me acaban de agredir en un hotel en Portales. Me acuchillaron en la nuca. Me estoy sintiendo muy mal. Les pido por favor, a la Fiscalía de Delitos de Feminicidio, que me ayuden. Por favor, me está doliendo mucho la cabeza y siento que me voy a desmayar", denunció la activista en un en vivo en sus redes.