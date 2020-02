Despiden a funcionario por burlarse de #UnDíaSinNosotras

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Alonso Letayf, ahora ex director del Instituto Municipal del Deporte en Chihuahua, fue cuestionado sobre el paro nacional de mujeres y declaró que el próximo 9 de marzo no iba a tener quien le pasara llamadas O le llevara la agenda, e incluso, cuestionó si no habría manera de “encerrar” a las mujeres de la oficina para que pareciera que no habían ido a trabajar.

Tras ello, colectivos feministas se fueron encima al chihuahuense por burlarse del movimiento que busca dignificar la labor de las mujeres y exigir un alto a las violencias machistas.

Pero ahí no quedó el asunto, pues una vez que el tema llegó a manos de la alcaldesa María Eugenia Campos (PAN), ella ordenó de inmediato la baja de Alonso.