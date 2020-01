Desmentiremos la "verdad histórica" de Ayotzinapa: Encinas

AYOTZINAPA, Guerrero.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que muy pronto habrá resultados sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y, con esto, se desmentirá la llamada verdad histórica.



“En un periodo muy corto de tiempo tendremos ya la conclusión de resultados que hemos venido construyendo en un año …Creo que si va a haber resultados muy puntuales y concretos que van a desmentir la mal llamada verdad histórica”, declaró en entrevista el funcionario.



“Nunca vamos a ocultar información por muy dolorosa que ésta sea”, aseguró Encinas, quien detalló que se han mantenido informados a los familiares de los estudiantes.



El subsecretario de Segob manifestó que esperan tener resultados concretos pronto, aunque aún esperan los análisis de los restos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, los cuales podrían ser entregados a fines de febrero.



"Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido corregir el rumbo porque lamentablemente las propias instituciones bloquearon y pusieron obstáculos para el desarrollo de la investigación.



“Todos los funcionarios que dañaron la investigación y que indebida o dolosamente manejaron las pruebas y todo el proceso por supuesto que se les va a fincar responsabilidad”, expresó.



Asimismo, explicó que habrá sanciones ejemplares para todos los que aplicaron métodos de tortura y especificó que las responsabilidades las está procesando la Fiscalía General de la República (FGR).



Encinas Rodríguez agregó que funcionarios, como el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre, o el ex procurador del estado, Iñaki Blanco, no sólo han rendido declaración ante la Comisión, sino que ya rindieron su declaración ministerial.