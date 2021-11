Denuncian muerte de un hombre de 70 años afuera de hospital del IMSS por falta de atención

TAMAULIPAS, México.-Por falta de atención, un hombre de la tercera edad murió esta mañana en una silla de ruedas a las afueras de las instalaciones del IMSS Tamaulipas.

Durante las primeras horas del domingo, una mujer llegó al exterior de la entrada principal del hospital del IMSS, que se ubica junto a la delegación estatal, donde pidió ayuda para que atendieran a su padre de 70 años de edad.

La mujer aseguró que el guardia no le había permitido la entrada, porque ahí no era el área de urgencias y, según los primeros testimonios recabados, fue hasta que salió un enfermero, quien lo checó y se dio cuenta que ya no tenía signos vitales.

A la explanada del IMSS llegó una ambulancia, pero el hombre de la tercera edad ya había fallecido

En relación a esta situación, el IMSS emitió un comunicado el cual precisó que hoy a las 07:20 se atendió por la puerta principal del hospital al familiar de un paciente de la tercera edad que solicitó consulta, "y se le informó que acudiera por el área de urgencias para recibirlo".

El informe oficial añade que, "se le proporcionó silla de ruedas con apoyo para pies, para que pudiera moverlo de mejor manera hacia el área de urgencias, ya que la de ella no contaba con dicho aditamento".

A continuación señala: "Sin embargo, la familia no movió al paciente de la explanada del hospital, quedándose en espera de la llegada de una ambulancia de la Cruz Roja, a la que había llamado, quienes al valorar al paciente detectaron que no contaba con signos vitales".

IMSS destacó que el familiar no informó de la gravedad del paciente

Después, la trabajadora social en turno dio aviso a la Policía Investigadora, donde señalaron que ya estaban enterados del caso del paciente fallecido.

"Cabe destacar que el familiar no informó de la gravedad y posterior fallecimiento del paciente al personal de seguridad y médico del hospital, hasta después de que acudió al sitio la ambulancia de la Cruz Roja para valorar al paciente", agrega el comunicado del IMSS.