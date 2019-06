Denuncia Muñoz invasión de SRE

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, reclamó que la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, invada facultades de la Secretaría de Gobernación al asumir la coordinación de los operativos para contener la ola migrante de Centroamérica.



El país viola la ley interna para satisfacer una demanda de los Estados Unidos", denunció ante el pasmo de los legisladores de Morena y el reconocimiento de la Oposición, que aplaudió su intervención.



Durante la sesión de la Comisión Permanente, en el debate de un punto de acuerdo para pedir al Gobierno medidas de protección ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Muñoz Ledo reprochó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incluso haya dado instrucciones para movilizar al personal de Migración.



"Gobernación ha sido privada ilegalmente de sus funciones. Se está violando el artículo 27, fracción 33, de la Ley Orgánica (de la Administración Pública Federal): formular y dirigir --competencia de Gobernación--, la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada del mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de la ley, la libertad de tránsito, en coordinación con la secretaría de Seguridad.



"De facto, esas atribuciones las ha absorbido la Secretaria de Relaciones Exteriores, que ayer dio órdenes al Comisionado de Migración, a las 5 de la tarde, quizá renunció, quizá la secretaria de Gobernación, ojalá", reprochó el presidente de la Cámara baja.



El legislador daba respuesta a la intervención de la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara, quien afirmó que no habría una función coercitiva de la Guardia Nacional en la frontera sur, que no debía mezclarse el tema migratorio con el económico y que ya no había mexicanos que quisieran ir a Estados Unidos.



"Querida amiga y compañera, dice usted que ya nadie quiere ir a los Estados Unidos. Yo sí quiero echar un viajecito y creo que todos los que estamos aquí. Eso es falso, lo que pasa es que los únicos que están pasando son los que van por los polleros, los que hay que criminalizar".



El legislador afirmó que el flujo de personas en el sur del país está totalmente detenido desde el martes.



"Ayer salieron los agentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro ¡Así es! La Guardia Nacional, que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes", advirtió.



¡Así es y se lo pruebo! Llegaron anoche", aseveró Muñoz Ledo a Padierna.



"¡No es cierto!", le respondió la diputada, sentada en su escaño y negando con el dedo índice.

"Sé lo que estoy diciendo. La Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano en este momento en Chiapas, infórmese", reiteró Muñoz Ledo.



Más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reconocer el derecho a la migración y de esa forma salvar al país de las presiones de EU.



"Para mí el problema más grave que enfrentamos es la pérdida de soberanía, nos quieren convertir en un país enjaulado, si queda la condición de Tercer País Seguro, los que entren aquí ya no pueden salir, es la parálisis", señaló.



Muñoz Ledo pidió apoyo de los legisladores para aprobar su propuesta de reforma al artículo 11 de la Constitución.