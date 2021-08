Demanda de México contra fabricantes de armas: Corte federal de EU la ha aceptado, dice Marcelo Ebrard

WASHINTON.-La demanda presentada en Estados Unidos por parte de México contra los fabricantes de armas ha sido aceptada, reveló Marcelo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que una Corte Federal ya admitió la queja.

México acusa a varios fabricantes de armas del vecino país de tener una actitud negligente que permite que sus productos lleguen al crimen organizado.

En la inédita demanda civil interpuesta ante una corte federal en Massachusetts, con la que México busca una reparación económica de hasta 10 mil millones de dólares, son señaladas las empresas:

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la demanda de su gobierno contra fabricantes de armas de Estados Unidos se trate de un "hecho injerencista", ya que está apegado a la legalidad.

El mandatario aclaró que la controversia está dirigida a los fabricantes de armamento y no al gobierno estadounidense.

No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas", indicó AMLO.