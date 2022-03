Demanda civil de México contra empresas estadounidenses de armas sigue adelante: SRE

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la solicitud de ampliación de plazo y de extensión del documento de contrarréplica, las empresas estadounidenses de armas demandadas por el Gobierno de México por sus presuntas prácticas negligentes de negocios que favorecen el tráfico de armas a nuestro país, presentaron hoy su respuesta a la réplica que sometió la Secretaría de Relaciones Exteriores a nombre del Gobierno de México el pasado 31 de enero, como parte de las acciones de la causa civil que está en curso en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts.

"El calendario procesal original preveía que su respuesta fuera sometida el 28 de febrero pasado, pero la contundencia de los argumentos legales del Gobierno de México y el amplio apoyo recibido a través de escritos de Amigos de la Corte les obligó a esta ampliación", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

"Como se esperaba, las empresas cuestionaron individualmente la capacidad del Gobierno de México de demandar en Massachusetts y el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano".

Por otra parte, dijo la SRE, "insisten en argumentar que la ley Protection of Lawful Commerce in Arms (PLCAA) les ofrece inmunidades, aun cuando los hechos delictivos ocasionados con sus armas hayan ocurrido fuera de Estados Unidos. El pasado 31 de enero de 2022, los representantes legales del Gobierno de México argumentaron en el escrito de respuesta que el Congreso de Estados Unidos, al legislar lo hacen pensando que las leyes solo tienen alcance en su territorio, y cuando su intención es que se apliquen más allá de su país, lo manifiestan de manera explícita en la ley. Por tanto, el Gobierno de México sostiene que PLCAA no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México".

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que realizará el análisis correspondiente de los escritos de respuesta de las empresas demandadas y seguirá informando sobre el desarrollo de este litigio.

