Del gobierno de Chihuahua propusieron que Ejército se retirara a cambio de entregar los cuerpos de sacerdotes jesuitas, revela AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Del gobierno de Chihuahua se le propuso a la Federación que el Ejército se saliera de la entidad a cambio de que se entregaran los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente reveló la situación sin dar a conocer el nombre de quién le hizo la propuesta al gobierno federal.

Nos mandaron a decir que si salía el Ejército entregarían los cuerpos y dijimos no. Y de repente, ya se había buscado y no estaban los cuerpos y de repente aparecieron los cuerpos. La propuesta fue ‘entregamos los cuerpos y ya váyanse’ y dijimos no; del gobierno de Chihuahua… ¿Qué sucedió?, aparecieron los cuerpos y no salió el Ejército, se mantuvo y lo mismo la Guardia Nacional”, dijo.