Defiende UNAM ante AMLO su independencia

Ciudad de México.- Tras las reiteradas críticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respondió ayer que en sus aulas se privilegia la libertad de cátedra para formar ciudadanos sin ideologías impuestas.

“En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad.

“La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona.

Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia”, expuso en un posicionamiento.

AMLO arremete contra la UNAM

Esta semana, en sus conferencias matutinas, el Mandatario arremetió contra la máxima casa de estudios al acusar que en los Gobiernos pasados se volvió “individualista”, defendió los proyectos neoliberales e incluso se ha “derechizado”.

“Todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”, aseveró ayer el Presidente en Palacio Nacional.

“Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron, del saqueo al País, el saqueo más grande en la historia de México y que la universidad no haya tenido un papel determinante”.

Requiere UNAM sacudida: AMLO

López Obrador recordó que José Narró Robles, ex rector de la UNAM, fue secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y después delegado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ecatepec.