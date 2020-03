Defensa pedirá a FGJ recompensa para dar con paradero de Yuri, ex de Norberto Ronquillo

CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa legal del caso Norberto Ronquillo pedirá a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina emita una recompensa, como lo ha hecho en otros casos relevantes, para que se aporte información que dé con el paradero de Yuri "N", presunta autora intelectual del secuestro del estudiante de la Universidad del Pedregal.



Al término de la audiencia de etapa intermedia que se desarrolló en las salas orales del Reclusorio Oriente, el abogado Jorge Cuadra refirió que esta solicitud la plantearán a la fiscalía ya que existe una orden de aprehensión contra la exnovia de Norberto Ronquillo, a quien no se ha podido localizar.



El litigante comentó que "posiblemente" las autoridades no hayan recurrido a emitir una recompensa debido al auge en el feminismo y por qué la presunta autora intelectual es una mujer, por lo que no se está actuando con "equidad de género".



Solicitaremos a la fiscalía, en determinado momento, emitan una recompensa por esta persona [Yuri 'N'], no es posible [que no lo hayan hecho]. Ahorita que está en auge del feminismo, puede ser que, por ser mujer, no se haya emitido esta recompensa", dijo el abogado.



Cuadra supuso que si el autor intelectual del caso que litiga fuera un hombre, una suma monetaria ya hubiera sido emitida por la FGJ para quien aporte información.



"Es cuestión de equidad de género, como se da en casos de feminicidio. En este es un hombre la víctima, pero que se emita una recompensa en contra de esta persona y no por el hecho de ser mujer se le proteja", aseveró.



Norberto Ronquillo padre dijo que "ya son muchos meses, no sé qué está trabando que la agarren, hay una orden de aprehensión desde hace mucho, pero de nada sirve. No sé qué les falta [para detenerla], dinero tiene el gobierno para dar una recompensa y el interés tiene pies, esperemos que recapaciten".

El padre de la víctima pidió a las autoridades que no se olviden del caso de su hijo, pues a pesar de que continúan en comunicación con los fiscales encargados del caso "ellos me dicen una cosa, pero yo percibo otra, no sé si yo estoy equivocado, igual no es fácil encontrarla, pero yo siento que les ha faltado más dedicación". Reconoció que a las autoridades no les debe de importar si las víctimas son mujeres u hombres, sino que se ejerza justicia.



"Esperemos que hagan lo correcto, tanto la jefa Gobierno [Claudia Sheinbaum], como la fiscal, Ernestina Godoy, que para eso están en esos puestos y espero nos den noticias buenas de la detención de la persona que falta, que ya todos saben quién es", dijo.



Aplazan audiencia. La mañana del jueves, un juez de Control de etapa intermedia determinó deferir la audiencia para el desahogo de pruebas que el Ministerio Público presentará para el juicio oral debido a que no se tenía todo el descubrimiento probatorio contra los cinco procesados por el caso Norberto Ronquillo, informó el abogado del padre de la víctima.



Dijo que esto se derivó porque el MP evalúa presentar más pruebas en contra de los imputados, para que en el desahogo, las respectivas defensas puedan formular sus argumentos.



La fecha para la realización de la audiencia es para próximo 27 de marzo en el mismo Reclusorio Oriente.