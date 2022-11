Dedican altar de Día de Muertos a víctimas de feminicidio en Chiapas

CHIAPAS, México.-Familiares de víctimas de feminicidio y organizaciones feministas montaron este martes altares de Día de Muertos en su memoria en varias ciudades de Chiapas.

Los altares fueron levantados en San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Tapachula, las cuales registran altos índices de muertes violentas contra las mujeres y que también fueron el escenario para conmemorar a las víctimas y exigir justicia.

La tarde noche de este martes, niños y adultos, además de activistas, se reunieron en sitios emblemáticos de esas ciudades para colocar en la ofrendas arreglos florales, velas, incienso y las fotografías de las víctimas.

A manera de protesta también colocaron pancartas con mensajes como "¡Alto a los feminicidios, desapariciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes!", "¡Alto a la trata de personas y tráfico humano!", "¡Alto a la impunidad!", "En México cada día matan a 10 mujeres", entre otros.

En el lugar, activistas y familiares se tomaron de las manos para ofrecer una oración en memoria de las víctimas y también pidieron por el bienestar físico y emocional de los familiares que les sobreviven y quienes buscan la verdad y la justicia.

Este es el caso de Maricruz Velasco Nájera, una madre que exige con fuerza que se aplique justicia por la muerte de su hija Carla Gómez Velasco, ocurrido en Tuxtla Gutiérrez en 2018, un caso que la Fiscalía llenó de inconsistencia para que el asesino alcanzara apenas una pena de 11 años.

No tengo palabras, solo sé que mi casa está vacía, yo tenía un hogar donde vivía con mi hija, mi hijo y mi esposo y ya no lo tengo, desde que asesinaron a mi hija se acabó todo para nosotros, para nosotros esto no es vida", contó.