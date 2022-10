Familiares de migrantes desaparecidos piden implementar Consejo en Chiapas

MÉXICO.- Más de treinta familias de personas migrantes mexicanas desaparecidas han asistido este viernes al Congreso de Chiapas para demandar la creación de un Consejo Ciudadano de Personas desaparecidas en la entidad. Las integrantes del comité Junax Ko'tantik y familiares de víctimas manifestaron que llevan diez años insistiendo a las instituciones sin recibir respuesta alguna.

Las víctimas expresaron su pesadumbre ante la indiferencia de las instituciones de los tres niveles del Gobierno mexicanos. En ese sentido, Araceli Pérez, indígena maya chol, lamentó la situación e hizo mención de su hermano Jenaro, quien fue asesinado en 2013 en Hermosillo, Sonora y lleva nueve años desaparecido.

Lo que exigimos es Justicia por la muerte de mi hermanito Jenaro, que no se quede impune, no se vale que le hayan arrebatado la vida, el único responsable es el dueño del campo donde trabajaba porque era su jornalero, pero no hay Justicia, compartió Araceli.