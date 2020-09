Deberían ofrecer disculpas por quedarse callados cuando se saqueó al País: AMLO a intelectuales 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó a los 650 intelectuales que firmaron el desplegado “Esto tiene que parar” en donde acusan a su gobierno de atentar en contra de la libertad de expresión, que son ellos quienes deben pedir disculpas por quedarse callados durante el saqueo del País.



“Ayer los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado hablando que se atenta contra la libertad de expresión. No sé cómo se les afecta, si sacan un desplegado quienes guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal”, dijo.

En el desplegado a cargo del académico Roger Bartra y el politólogo Francisco Valdés Hugalde se acusa al gobierno de López Obrador de asediar a la libertad de expresión: “Con ello, está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios”.

Pero el mandatario reviró que “todo este grupo apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al País y luego es demostrable que ellos fueron bien atendidos por el gobierno”.

Enrique Krauze; por ejemplo, vendía toda la edición de la revista Letras Libres al gobierno en turno durante cinco sexenio consecutivos, afirmó.

“Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades, no somos autoritarios”, aseguró.