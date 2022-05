Debanhi Escobar: Lucran “youtubers” pidiendo dinero a nombre del papá

MONTERREY.- Mario Escobar denuncia que youtubers o en perfiles apócrifos están lucrando con el caso de la desaparición y muerte de su hija Debanhi Escobar.

Mario Escobar desmintió que por medio de youtubers o por perfiles apócrifos a nombre de su hija, esté solicitando donaciones económicas para seguir con la indagatoria sobre la muerte de Debanhi.

Yo no tengo ninguna necesidad de pedir dinero, hay por ahí algunos youtubers o redes sociales que han falsificado las cuentas de Debanhi o mías y les digo a toda la sociedad, que nunca he pedido dinero y les agradezco todo el apoyo que nos dan, pero no depositen dinero a ninguna cuenta", dijo Mario Escobar en entrevista en el espacio informativo de Carmen Aristegui.

Aclaró que él no va a lucrar con el nombre de su hija por lo que pidió a la ciudadanía que no se deje engañar.

Porque yo no lo estoy autorizando, porque yo no voy a lucrar con el nombre de mi hija para poder agarrar algún dinero, porque a lo mejor ya hay gente que agarró hasta un millón de pesos y yo no he autorizado a nadie agarrar ningún peso", sostuvo el profesor.