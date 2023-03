"De ser necesario" SLP se disculpará por uso de químico el 8M

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El movimiento de posicionamiento de “Movilización Vivas Nos Queremos”, han exigido una disculpa pública por parte de la administración estatal por la utilización de algún agente químico arrojado desde Palacio de Gobierno en contra de las manifestantes el pasado 8 de marzo. Ante esto el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, ha respondido “De ser necesario, se hará”.

Debido a las exigencias aseguro que lo harán o darán con el responsable:

Apenas el día de ayer el mandatario descartó que se hayan utilizado elementos de este tipo, sin embargo, en respuesta a las exigencias de las colectivas, sostuvo "no se les arrojó nada, pero si sí, pues quien lo haya hecho que lo haga (se disculpe), si tenemos que hacerlo lo vamos a hacer, yo no lo he revisado, si es así, lo hacemos".

Señala Fiscal que detuvieron a una persona como posible sospechoso:

Por su parte el Fiscal General del Estado (FGE) José Luis Ruíz Contreras dio a conocer que se detuvo a una persona en el marco de la movilización de este 8 de marzo por estar involucrado en diversos daños que se causaron durante la manifestación y con ello se está integrando la carpeta de investigación.

Asimismo, Ruíz Contreras rechazó que se esté investigando una presunta vinculación de esta persona detenida con el exalcalde de la capital potosina Xavier Nava Palacios "no tenemos nada de eso", finalizó.