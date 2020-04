Cuestionan a SEP por regreso a clases en medio de pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Marco Fernández, académico del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, consideró que ha sido una actitud irresponsable de la Secretaría de Educación Pública poner fechas para el regreso a clases, cuando no hay información certera sobre contagios de Covid-19.



El regreso a clases el 17 de mayo en poblaciones donde se dice no hay contagio, o el primero de junio, es una afirmación osada de la Secretaria de Educación, cuando la autoridad de salud llamó a seguir con las medidas de sana distancia y ha explicado que no se ha frenado la curva de expansión del contagio.



"Cómo se atreve la autoridad federal en México, con información incompleta, afirmar que se va a tratar de abrir las escuelas en mayo o junio cuando no hay certeza en la información de los municipios sin contagio, porque las autoridades estatales tienen otros datos, cómo entonces bajo esas circunstancias se va a atrever la autoridad a abrir escuelas. A mí me parece francamente irresponsable hacer una afirmación de esa naturaleza", declaró el especialista en temas educativos.



Indicó que México optó por no aplicar un número elevado de pruebas y el seguimiento epidemiológico se dio con el método centinela, con cálculos de posibles contagios.



Destacó que en otros países con sistemas de salud más robustos y que apenas van saliendo de las curvas altas de contagio, aún no determinan cuándo podrá ser el regreso a clases.



Fernández citó el caso de Alemania, cuyo ministro de Salud dijo recientemente que no tenía la suficiente información para decidir sobre la reapertura de escuelas.



Agregó que la autoridad pone fechas de regreso a clases sin atender el hecho de que se deben buscar las formas de cómo compensar los aprendizajes no adquiridos, no sólo en el ciclo escolar que quede sino en el siguiente.Opinó que se necesita abordar el problema desde la realidad de lo que sucede, como es reconocer que con dificultades se puede aplicar el método de aprendizaje en casa vía remota., mencionó el profesor de la escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.