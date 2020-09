Cuestionan a AMLO sobre la violencia en México, él afirma que agregó compromisos a los pactados en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ha cumplido sus compromisos y ha agregado nuevos, al cuestionársele sobre el balance de su gobierno sobre la violencia en el País.

“Vamos bien, se está avanzando con los compromisos que hice, incluso estoy llevando a cabo compromisos nuevos. Muchos compromisos que no están en los 100 que hice en el Zócalo. Vamos bastante bien, a pesar del coraje, del enojo de los conservadores y de los medios de información”, contestó.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre si al término de este año cumpliría con su promesa de disminuir la violencia en México.

López Obrador respondió enumerando cada uno de los 100 compromisos que hizo al tomar posesión como Presidente de la República.

“Vamos avanzando porque la gente está consciente de que estamos trabajando. En las últimas encuestas la mayoría del pueblo de México nos está respaldando, esto les molesta mucho a los adversarios que no pagaban impuestos que se sentían dueños de México, a los intelectuales orgánicos”, dijo.

“¿Es un País más pacífico?”, se le preguntó.

“Es un País más justo, más digno, donde no hay corrupción…es un País donde el presupuesto se destina a los más pobres, donde se gobierna para todos; ricos y pobres, donde el gobierno no está secuestrado por una minoría. Es un País donde se está atendiendo al pueblo al servicio de los ciudadanos no al servicio de los grupos”, contestó.

El Presidente pidió mostrar cada uno de los compromisos que ya cumplió, los enumeró y comentó.