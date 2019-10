Cuerpo de elemento de GN abatido en Culiacán llega a Veracruz

VERACRUZ.- El cuerpo de un militar integrante de la Guardia Nacional, de 26 años de edad, arribó a su natal Veracruz. El elemento falleció durante los enfrentamientos en contra de hombres armados registrados el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa.

“Él atendía mucho a sus abuelitos, y su abuelita, los adoraba, los venía a visitar, se quedaba, a su madrina, a su padrino, los saludaba, era un niño no conflictivo, yo no podría decir a qué magnitud de noble es Freddy, es noble, es un muchachito que nos está doliendo mucho esa ida, en qué manera acabó es lo que no está doliendo”, dijo Angelina Medina, una de sus vecinas.

El cuerpo de Alfredo llegó este sábado a casa de su abuela, donde se le rendirá un último adiós por parte de su familia y compañeros de armas.

Familiares recibieron la noticia de su fallecimiento a través de una llamada telefónica.

El cuerpo fue trasladado vía aérea a la Base Aeronaval y posteriormente llevado a su domicilio al norte del puerto de Veracruz.

Unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardan la zona, además, los elementos portan un listón negro sobre la manga en honor a su compañero caído.

Con información de Excélsior