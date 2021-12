Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre: Claudia Sheinbaum dice que arresto es por trata de personas

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum, dijo la captura de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que no es un asunto que tenga que ver con ex funcionarios ni políticos, sino por un delito de trata de personas, el cual es un delito "grave".

"No tiene que ver con los ex funcionarios, es un tema de trata porque tiene que ver con trata de personas, particularmente de mujeres. No tiene nada que ver con un tema de ex funcionarios, políticos ni mucho menos, es un asunto que tiene que ver con un delito grave", dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que el caso de Gutiérrez de la Torre es un trabajo que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante mucho tiempo, y que derivó con la detención que se dio ayer miércoles.

Sheinbaum Pardo explicó que la Fiscalía tomó la decisión de no cerrar el caso para hacer las investigaciones correspondientes.

"Me parece bien (la detención) es una trabajo que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, particularmente la fiscal (Ernestina Godoy) siempre ha sido una mujer que históricamente ha defendido las causas de las mujeres, en este caso la Fiscalía decidió no cerrar el caso porque cuando lo recibieron estaba por cerrarse el caso y tomaron la decisión de que se volviera a revisar la documentación (…)".