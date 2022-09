¿Cuánto le costó el viaje? Joven toma taxi en Puebla, se queda dormido y termina en Veracruz

PUEBLA, México.-Esta semana se viralizó en redes una historia de cómo un joven que pidió un taxi desde Puebla, se quedó dormido y llegó hasta el estado de Veracruz.

El usuario, cuya cuenta está registrada como @mundo_didi y que es conductor de algunas plataformas digitales populares como Uber o DiDi, compartió esta anécdota con la intención de advertir a la comunidad para que no pasen por la misma situación que aquel pasajero.

Relató que todo comenzó en la zona de bares de Cholula, Puebla, cuando el conductor recibió la notificación de un usuario que solicitaba un viaje mediante la app y al ver que era un viaje de más de 30 minutos, decidió aceptarlo.

Al llegar al punto de partida, notó que el cliente estaba platicando con su pareja. Cuando vio la presencia del auto que había solicitado, el joven se acercó para pedirle al conductor que lo esperara porque su novia no quería ir con él, pero trataría de convencerla.

Cinco minutos después, el socio conductor decidió recordarle si iba a querer el servicio y recibió una respuesta agresiva del usuario, pues le contestó que "para eso te estoy pagando".

Luego de 10 minutos, el cliente por fin subió al automóvil, pero al iniciar el viaje, el conductor se dio cuenta que el destino estaba en Veracruz.

Para asegurarse de que no fuera un error, el conductor intentó preguntarle al joven si el destino era el esperado, pero fue interrumpido por el cliente, quien nuevamente con un tono grosero le dijo: “¿Qué no sabes leer? ¿No sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino”.

Sin decir nada más, el chofer aprovechó la situación y comenzó el viaje pensando que el usuario se daría cuenta del error; no obstante, el joven se quedó dormido minutos después.

Ante esta situación, el conductor celebró pues el destino estaba señalado en la aplicación y el pago era con tarjeta.

Después de poco más de dos horas, el cliente se despertó y con voz asustada, preguntó qué es lo que había pasado, pues por fin notó que no estaba en el lugar que había pensado.

¿Qué me hiciste, dónde me llevas? No me hagas nada por favor, ¿dónde estamos?", expresó el joven en aquel momento.