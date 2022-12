Critican fans a Bad Bunny al no pronunciarse ni dar la cara

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de todo el caos desatado tras la visita de Bad Bunny a la Ciudad de México, provocado porque sus fans se quedaron afuera del concierto que el cantante ofreció este fin de semana, esto debido al desafortunado suceso de las clonaciones y falsificaciones de boletos, ahora estos mismos fans que deseaban verlo con tanta ilusión, arremeten molestos en su contra.

Más allá de la mala organización de Ticketmaster y los presuntos fraudes que se registraron, el público siente una enorme decepción debido a que Benito, hasta ahora, no se ha pronunciado para apoyar a sus fans o para dar unas palabras de aliento, luego del desafortunado suceso. Ni mucho menos se ha pronunciado en contra de la boletera por el sufrimiento que les hizo vivir a sus fans, así como también por las complicaciones surgidas para poder dar con calma su concierto o que quienes si pagaron su boleto oficial no pudieran entrar.

A través de las redes sociales miles de usuarios han expresado su descontento por la actitud de “el conejo malo”, que hasta ahora no se ha presentado ni pronunciado a favor de sus fans, que tanto lo necesitaban en momentos de caos como los vividos al negarles el acceso a su concierto. Muchos internautas han comparado su actitud y su falta de empatía con las acciones de otros artistas, como son Taylor Swift y Pearl Jam, quienes pasaron por algo similar.

Varios fans le han pedido su ayuda y que se pronuncie al respecto en persona y de la cara al público: Okay, ahora ayuda a todos los estafados. Cientos de personas no pudieron entrar a verte aunque pagaron demasiado dinero", "Qué tibio, no te está importando la gente que no pudo verte, ayúdalos", "Compré boleto desde hace casi un año y el viernes me negaron el acceso. Estoy destrozada… ojalá te pronuncies ante esta situación", "Ayúdame a que me den mi reembolso", "Por favor da un comunicado para los que tuvimos problemas y no nos dejaron entrar… y estuvimos meses esperando por verte".