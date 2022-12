Fan "decepcionada" por olor de Bad Bunny luego de abrazarlo

Tijuana, Baja California.- Bad Bunny subió a una fanática al escenario para bailar con él y ella confesó estar "decepcionada" de su aroma tras abrazarlo.

Uno de los sueños de muchos admiradores de Benito Martínez o mejor conocido como Bad Bunny es estar lo más cerca del artista. Una internauta compartió como fue ese momento tan añorado por tantos.

Yo lo olí de la chamarra, también quería saber a qué olía, me llevó un poquito la decepción porque no olía nada. No olía, ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor"