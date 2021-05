Critican en redes a Pato Machete, Genitallica y otros músico de la Avanzada Regia por video con Samuel García y Mariana Rodríguez

MONTERREY.-Fuertes críticas han recibido en las redes sociales Jonaz -de Plastilina Mosh-, Pato Machete -de Control Machete- y Francisco Javier, de Tropical Panamá, así como las agrupaciones Genitallica y la Ronda Bogota, la banda del finado Celso Piña, por el video de campaña política de Samuel García y Mariana Rodríguez.

Y es que aseguran que es un grave daño a la imagen de la “Avanzada Regia”, el exitoso movimiento nacido a finales de los años 90 y principios del 2000 de músicos alternativos de Nuevo Léon.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La Avanzada Regia era un ejemplo de cómo Monterrey podía ser punta de lanza en la escena musical nacional. Ahora es sinónimo de venderse al mejor postor aunque éste sea un (payaso)", dijo Ana en Twitter.

Agregó:

"Cuando digo que Samuel es un payaso no sólo es una abstracción tipo "igual y no sabe gobernar". No. En clase era homofóbico y clasista a más no poder. No es sólo ridículo, es peligroso".

Por su parte, Silvia señaló: "Siempre tuve en un muy buen concepto a dicha Avanzada Regia. Saca de onda esto".

Entretanto, Eduardo dijo que "todos tenemos un precio, solo tienen que saber cómo llegar".

Y esto son solo unos cuantos mensaje colocados en las redes sociales de los miles mensajes negativos hacia el video.

Samuel García dice que cambiará libros de texto

La semana pasada, Samuel García generó controversia al exigir al gobierno de la República que destine al estado libros de texto acordes a la cultura de esta entidad y no de los que manda a Chiapas; para inculcar en los emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, y del doble idioma. ¿Por qué me atas al centro si aquí somos mejores?", cuestionó.

A pesar de que somos una Federación, de que los estados somos libres y autónomos, el centro nos obliga, y la Secretaría de Educación Pública nos pone (en los libros de texto) lo que allá un chilango cree que a Nuevo León debe educar", expuso el candidato de Movimiento Ciudadano.

Argumentó, "Yo quiero inculcar en mis emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, la cultura del doble idioma, ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores?, esa es la duda".

Por otro lado, también la semana pasada la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León informó que investiga por presuntos delitos electorales a cuatro aspirantes a la gubernatura del estado, tres de ellos: Adrián de la Garza del PRI-PRD, Fernando Larrazabal del PAN, y Clara Luz Flores de Morena y aliados, con relación a la promesa de entregar apoyos mediante una tarjeta; mientras Samuel García es indagado por presunto financiamiento ilegal a su campaña.