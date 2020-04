Critican a Enrique Alfaro por llamar ‘p*******’ a quienes no cumplen medidas

GUADALAJARA, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha sido criticado en redes sociales debido a las palabras que utilizó en un texto, al cual califican como inadecuado.

Alfaro publicó el extenso texto en Facebook, donde expresó su sentir por la pandemia por coronavirus y los "p*******" que no cumplen las medidas.

Esto, después de recibir una llamada sobre nuevos casos de muertes e infectados por Covid-19 en dicho estado.

“Vibró mi teléfono con un mensaje que me llegaba. Pensé en no contestar y hacerlo hasta después de la comida. Pero la verdad, más como reflejo que como un acto de voluntad, leí lo que me acababa de llegar. Era un mensaje del secretario de Salud que me informaba que hoy tuvimos 4 muertos en Jalisco y 19 personas contagiadas por el virus”, redactó.

“Ha sido el peor día desde que inició esta crisis. Hoy empezábamos a ver el reflejo en muertes y contagios de lo que como sociedad dejamos de hacer hace algunos días”.

Aunque estaba hasta con “ganas de llorar”, el mandatario estatal indicó que se relajó al ver a su familia y recordar que estaba en Casa Jalisco, el lugar donde siempre “soñó estar”, y comentar que Dios “había decidido que me tocara estar al frente de esta crisis en mi estado”.

“Ni madres que nos vamos a rendir. Ni madres que vamos a aflojar el paso. Es por ellos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por los que amamos. Es por los que hoy se fueron y por los que se irán en los próximos días”, expresó.

“Es por los que están sufriendo y por los que están cuidándonos. Es por la gente consciente que cumple con su responsabilidad y también por los pendejos que siguen sin entender. Es por todos. Ni madres que nos vamos a rendir. A darle”, concluyó Alfaro.

Tras estas palabras, el nombre del gobernador y la palabra p******* se ha vuelto tendencia en Twitter, donde ha recibido varias críticas por la manera inadecuada en la cual se expresó.