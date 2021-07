Oaxaca detecta circulación de tres variantes de Covid-19

OAXACA.- Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca informó que hasta el momento en el estado se han detectado tres de las diez variantes de Covid-19, pero ninguna de ellas es la variante Delta.

Ante esto Márquez detalló que las variantes de las que se tiene reporte que circulan en Oaxaca son:

El titular indicó que los casos detectados se dieron en personas procedentes de dichos países y fueron de vacaciones al estado.

Márquez Heine aclaró que tales casos fueron controlados, logrando que no se registraran más contagios ni fallecimientos a causa de estas variantes, pero aún así el estado se mantiene en vigilancia por parte de la Unidad en Emergencias Epidemiológicas y Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud.

"Las principales actividades económicas de Oaxaca son el comercio, la migración y el turismo, entonces son los tres puntos ideales de la fácil importación traslación del virus'', explicó.

El funcionario señaló que si bien los hospitales y el personal médico están preparados para atender casos de Covid-19, es de suma importancia que la población ponga de su parte y continúe implementando las medidas de protección para evitar contagios, así como no dejar de lado la atención de otras enfermedades durante la pandemia.

Nosotros podemos tener el cien por ciento de los hospitales listos o convertidos, pero si la población no se cuida, no tiene las medidas adecuadas de prevención, de mitigación, de uso de cubrebocas, de sana distancia y demás, no hay sistema de salud que lo aguante. Tenemos casi cuatro millones de habitantes en Oaxaca, si se pierde cualquier tipo de control, estaríamos viendo una saturación de las unidades médicas, independientemente del número de camas que pudiéramos nosotros tener disponibles”, dijo.