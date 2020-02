“Coronavirus no sobrevive al calor, lo mínimo son 26 grados”: Funcionario de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.-Con la entrada de la temporada de calor, el coronavirus podría verse afectado.

Y es que el director de Proyectos Estratégicos de la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Alfonso Gil Díaz, aseguró que el COVID-19 no resiste altas temperaturas.

Según me han informado, el virus no sobrevive al calor, lo mínimo son 26 grados y aquí estamos pues a un ratito de llegar a los 26 grados. O sea, la temperatura nos va a ayudar mucho a que ese virus no se dé”, afirmó el funcionario.