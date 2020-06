Coronavirus en México: El emotivo mensaje de una enfermera contagiada con COVID-19 que se quitó la vida en Guerrero

ACAPULCO.-Una enfermera se quitó la vida luego de que se contagió por coronavirus en Guerrero, según reporta el medio Proceso.

María del Carmen Galeana, como se identificó a la mujer, previamente había denunciado la indeferencia de la gente y falta de apoyo de las autoridades contra la pandemia.

María laboraba en el área Covid-19 del hospital general “Raymundo Abarca Alarcón”.

Compañeros de ella también habían denunciado que no tenían el equipo suficiente para tratar a los pacientes con la enfermedad.

Fue la semana pasada cuando se puso en aislamiento a María del Carmen, esto junto con otras empleadas de salud, ya que presentaban síntomas de SARS-CoV-2.

El día de ayer se dio a conocer la lamentable noticia de que había fallecido por suicidio.

María del Carmen Galeana fue encontrada sin vida en el domicilio donde convalecía, ubicado en la colonia Haciendita, al sur de esta capital, de acuerdo con informes oficiales.

En su cuenta de Facebook la enfermera había dejado varias publicaciones en las que denunciaba falta de apoyo para trabajar.

Lamentable, la situación de la enfermera María del Carmen Galeana.



No se puede ser indiferente a los señalamientos del personal del sector salud en plena batalla por COVID-19. Solicito d su intervención @HectorAstudillo para que garantice los derechos de las y los trabajadores. pic.twitter.com/ykGfpNmHMW — ARACELI OCAMPO MANZANARES (@araceli_ocampo_) June 2, 2020

“Si mañana no despierto quiero que sepan que no me mató el COVID, fui muerto por la indiferencia de gobiernos sucesivos que desproporcionaron negativamente los presupuestos de salud.

“Fui muerto por quienes hicieron a las regiones responsables de la priorización del gasto sanitario, dejándome sin los implementos para protegerse; fui muerto por la corrupción, por aquellos a quienes la ley no reconoce como traidores a la patria; fui muerto por la pobreza que no dejó que la gente siguiera tolerando la infinentena; fui muerto por el individualismo, el yo único, el dios propio, el centro del universo, por aquel que cree que nadie más importa”, señaló María.

Días antes también había publicado:

“Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo”.

Agregó:

La sociedad sigue incrédula ante la situación por la cual estamos pasando, no, no son héroes sin capa, son personal de salud que día a día velan por tu familiar enfermo, que salieron de casa por que no tenían otra opción, todos trabajamos por necesidad, pero hay prioridades, ellos no podían suspender sus labores y se enfrentaron para cuidar, alentar y estar al pendiente al pie de la letra las recomendaciones para el paciente; en la facultad nos educaron para perseverar la salud de nuestros pacientes, no para dañar o empeorar”.

Y cuestionó:

“¿Tienen que vivirlo para creer? Todo es gracias a nuestra sociedad retrógrada que no entiende, que no te pudiste quedar en casa, por que tu empatía y valores no dieron para más”.

Este lunes el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que este día se registraron 2 mil 771 nuevos casos confirmados de Covid-19 y 237 nuevos decesos a causa del virus.

Por ello, la cifra de contagiados asciende a 93 mil 435 y 10 mil 167 fallecimientos en México.

En el país se registran 16 mil 303 casos activos y 38 mil 497 casos sospechosos de coronavirus.

Asimismo, 151 mil 267 pruebas dieron resultado negativo.

Del total de pacientes contagiados, el 43% corresponde a mujeres y 56 por ciento a hombres.

Por otra parte, el 35 por ciento de los casos se encuentra hospitalizados y el 64% son ambulatorios.

De las comorbilidades principales, un 20% de los pacientes presenta hipertensión, 20 por ciento obesidad, 17 por ciento diabetes y el 8% tabaquismo.