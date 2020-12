Coronavirus en México: 990 muertes y 12 mil 099 nuevos casos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud reportó este martes 12 mil 099 nuevos casos confirmados de Covid-19, con los que se elevó la cifra a un total de 1 millón 401 mil 529 contagios, informaron las autoridades de salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 990 decesos debido a la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 123 mil 845.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, seguido de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con esta misma institución, México es además el decimo tercer país del mundo en cuanto a número de enfermos registrados.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 3 millones 562 mil 957 pacientes que tuvieron un índice de positividad del 40 %, informó Alexia de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención del VIH/Sida (CenSida) en conferencia de prensa.

Entre el conjunto de pacientes estudiados se tienen 1 millón 401 mil 529 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1 millón 762 mil 561 con un resultado negativo y 398 mil 867 que se mantienen como casos sospechosos.

Además, la funcionaria destacó que 1 millón 058 mil 429 pacientes son clasificados como personas recuperadas. Las proyecciones de las autoridades mexicanas indican que en el país existen 1 millón 582 mil 131 casos estimados y señalaron que el 4% de ellos, que corresponden a 70 mil 203, son los que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

En el informe se indicó que las autoridades sanitarias tienen actualmente 17.386 muertes sospechosas. De las 32 estados del país, Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Morelos y Guanajuato han decretado en las últimas semanas el color rojo en el semáforo epidemiológico debido un elevado aumento de contagios, lo que indica el cierre de toda la economía no esencial. Además, las autoridades han pedido a los ciudadanos no salir de casa ni celebrar las fiestas navideñas, ni de fin de año con familiares que no habiten en el mismo hogar.

El pasado jueves, el país se convirtió en el primero de América Latina en comenzar a inmunizar con la vacuna de Pfizer, que fue suministrada a 3 mil médicos en Ciudad de México y en los cercanos municipios de Querétaro y Toluca.

El sábado, México recibió en segundo cargamento de 42 mil 900 dosis de la firma Pfizer con las que este lunes prosiguió la vacunación al personal médico de la capital y se extendió a los trabajadores sanitarios del estado de Coahuila, norte del país.

El Gobierno mexicano prevé haber vacunado a prácticamente todo el personal de la salud a finales de enero, cuando según sus cálculos se habrán recibido 1,4 millones de dosis en cargamentos semanales. Una vez vacunados los sanitarios, México busca inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022 de forma universal y gratuita, según edades y enfermedades crónicas.