Córdova advierte que Gobierno de AMLO podría amenazar autonomía de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la firma de convenio del Foro UNAM-TEPJF, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, realizó una intervención en la que, entre otras muchas cosas, afirma que el Gobierno intentará ir contra la autonomía de la UNAM.

El funcionario empezó explicando que no existe ninguna rivalidad entre el INE y la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pues las presiones hacia el Instituto han estado desde antes de su gobierno.

Córdova incluso recordó que en el pasado fue acusado de ser simpatizante de AMLO, cuando el INE afirmó que los promocionales a favor del dirigente de Morena no violaban la ley. No obstante, declaró que no dejará que el gobierno amenace la autonomía del Instituto.

Córdova afirmó que la "democracia es una construcción colectiva, no la ideología de un partido"

No, no nos dejamos del otro gobierno, no nos dejamos de éste y no nos vamos a dejar de ningún otro por una simple razón por que es la razón del INE como órgano de control, es la función que los consejeros tenemos”, aseveró.

Por otro lado, durante su intervención también se dirigió a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y les advirtió que "muy pronto" podrían estar en la misma situación que órgano electoral, por lo que también deben defenderla.

Y eso es lo que desde trincheras cómo está, que muy pronto va ser por su autonomía -estoy seguro- acosada desde el poder, un poder que repelente a las autonomías, un poder autoritario. Desde aquí desde esta trinchera en 28 días… y desde está trinchera de la Universidad a la que vuelvo defenderé con ustedes no solo la democracia si no también la autonomía de nuestra Universidad, frente al poder autoritario y abusivo que recela y repelente a todo lo que no sea el pensamiento único”.

Te puede interesar: SCJN admite 30 controversias contra Plan B de reforma electoral