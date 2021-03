Convocan a segundo paro nacional #UnDíaSinNosotras

CIUDAD DE MÉXICO.- El Colectivo Brujas del Mar convocó al segundo paro nacional “Un Día Sin Mujeres” o también conocido como “Un Día sin Nosotras” para este 9 de marzo de 2021.

A través de sus redes sociales, el colectivo que logró que millones de mujeres pararan en 2020, convocó a este paro a nivel nacional.

El colectivo convocó así a las mujeres a través de sus redes sociales:

“Si no nos quieren escuchar, produzcan sin nosotras.

Si no nos quieren escuchar, produzcan sin nosotras. NI UNA MUJER EN LA CALLE NI UNA MUJER CUIDANDO NI UNA MUJER ESTUDIANDO NI UNA MUJER TRABAJANDO NI UNA MUJER COMPRANDO Nos sumamos: Segundo Paro Nacional de Mujeres. #UnDíaSinNosotras #9M pic.twitter.com/BdfDhAwFQh

La líder del colectivo feminista, Arussi Unda Garza, realizó un llamado a las mujeres del país para evitar trabajar, estudiar o realizar algún tipo de operación bancaria ni utilizar redes sociales.

Explica que, si por algún motivo no pudieran ausentarse de sus trabajos, se podrán unir vistiendo de morado. Lo anterior con el fin de visibilizar la importancia de las mujeres en todos los sectores y protestar por la violencia de género.

Con el hashtag #UnDíaSinNosotras, organizaciones feministas han difundido la convocatoria para realizar el paro nacional en todo el país.

En el caso de las chicas que estudian el tema es no conectarse a sus clases en línea, misma situación del año pasado si por alguna razón no se puede parar usar un distintito morado, evitar hacer transacciones de dinero, no usar redes sociales, es repetir la dinámica en este contexto”, externó la líder del Colectivo.