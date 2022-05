Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circularán el sábado 21 de mayo? 

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 15:00 horas de este viernes se registraron concentraciones máximas de ozono que superaron los 154 ppb en las estaciones de monitoreo Cuajimalpa (160 ppb) y Santa Fe (157 ppb), ambas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Lo anterior, debido al fortalecimiento del sistema de alta presión que ha estado afectando al Valle de México durante esta semana, el cual ocasionó el día de hoy estabilidad atmosférica significativa, combinada con las altas temperaturas que han venido ocurriendo, una radiación solar intensa, viento débil con transporte continuo hacia la zona suroeste del Valle de México.

Por lo anterior, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana.

Te puede interesar: Día mundial del reciclaje: ¿Qué hacer con material reciclado?

Autos que no circularán el sábado 21 de mayo

Mañana sábado 21 de mayo, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1

c) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6